Премьер-министр Армении объяснил важность присутствия в стране российских пограничников

Армения не намерена отказываться от российских пограничников, охраняющих границу республики с Турцией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.
Nikolas Pašinianas
© AP / Scanpix

"Это очень нужно Армении, потому что для нас очень хорошо, что мы освобождены фактически, наши вооруженные силы освобождены от этого обязательства, - пояснил Пашинян. - Потому что для нас было бы большой нагрузкой взять на себя такую ответственность защиты этой долгой границы".

Пограничники РФ также охраняют границу Армении с Ираном.

Говоря о 102-й российской военной базе в армянском городе Гюмри, Пашинян отметил, что она является важной частью системы безопасности Армении и "соответствует национальным интересам" республики, поэтому в Ереване не станут от нее отказываться.

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Система охраны госграницы Армении с Турцией протяженностью 345 км и Ираном (45 км) полностью сохранилась со времен СССР. Основой для нынешнего пребывания здесь российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск РФ на территории Армении, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 года, напоминает ТАСС.

Пограничное управление ФСБ РФ в Армении включает четыре отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт "Армения" в Ереванском международном аэропорту "Звартноц". Содержание российских пограничников в республике обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну, отмечает агентство.

Российская военная база в Гюрми дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания этой базы в Армении с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет - до 2044 года, с возможностью дальнейшей пролонгации договора.

NEWSru.com
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