"Это очень нужно Армении, потому что для нас очень хорошо, что мы освобождены фактически, наши вооруженные силы освобождены от этого обязательства, - пояснил Пашинян. - Потому что для нас было бы большой нагрузкой взять на себя такую ответственность защиты этой долгой границы".
Пограничники РФ также охраняют границу Армении с Ираном.
Говоря о 102-й российской военной базе в армянском городе Гюмри, Пашинян отметил, что она является важной частью системы безопасности Армении и "соответствует национальным интересам" республики, поэтому в Ереване не станут от нее отказываться.
Система охраны госграницы Армении с Турцией протяженностью 345 км и Ираном (45 км) полностью сохранилась со времен СССР. Основой для нынешнего пребывания здесь российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск РФ на территории Армении, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 года, напоминает ТАСС.
Пограничное управление ФСБ РФ в Армении включает четыре отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт "Армения" в Ереванском международном аэропорту "Звартноц". Содержание российских пограничников в республике обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну, отмечает агентство.
Российская военная база в Гюрми дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания этой базы в Армении с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет - до 2044 года, с возможностью дальнейшей пролонгации договора.
Россия стягивает артиллерию и танки в Донбасс (8)
Российские вооруженные формирования свезли танки и...
Премьер-министр Армении объяснил важность присутствия в стране российских пограничников
Армения не намерена отказываться от российских...
Президент Эквадора: Ассанжу в конечном итоге придется покинуть посольство страны в Лондоне (1)
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что...
Дело Бутиной показывает: путинская разведка - не КГБ дедовских времен (5)
Арестованная в США "российский агент" Мария Бутина...
США планируют атаковать в августе ядерные объекты в Иране (14)
США могут нанести удар по Ирану уже в августе, и помочь...
TOP новостей
Эмигрантка: Литва - рай для тех, кто зарабатывает хотя бы 800 евро (23)
Эмигрантка Йовита Заляските-Шлягер провела в Литве 1,5...
Налог на автомобили в Литве – только начало: подорожает дизельное топливо, ограничат регистрацию авто (51)
Дорогое дизельное топливо, ограничение регистрации...
Лихачей в Литве ждут перемены - быстро едешь, быстро и штраф получишь (6)
Правительство Литвы одобрило предложение...
Кризис в Вильнюсе: компании по вывозу мусора расторгают соглашения, услуга подорожает (3)
Вильнюсской мэрии вероятно придется реформировать...
Мэр защищает решение отправить детей из Литвы в Россию: это - раздувание проблемы "Не испугаюсь скалящего зубы ночного волка" (75)
Самоуправление Плунгеского района снова оказалась в...