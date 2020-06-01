В видеоролике, размещенном в соцсети, Пашинян объясняет, что, хотя у него не было никаких симптомов, он решил пройти тестирование, так как планирует посетить воинские части.
Премьер-министр Армении уточнил, что помимо него самого заразилась и вся его семья. Они все переносят болезнь без симптомов и с нормальной температурой, добавил он.
"Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства", - сказал глава армянского правительства.
Пашинян предположил, что вероятнее всего он заразился коронавирусом от официанта во время одного из совещаний.
"Я заметил, что он работал без перчаток, сделал замечание, но, думаю, и до этого работали без перчаток. У официанта также подтвержден коронавирус", - рассказал армянский премьер.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Армении на данный момент зарегистрировано 9 282 случая коронавируса.
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