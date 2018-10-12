"Досрочные выборы должны состояться примерно 9-10 октября. И по этой причине я должен уйти в отставку до 16 октября", — сообщил он.
Согласно конституции Армении, роспуск парламента возможен в случае, если премьер-министр подаст в отставку и депутаты дважды не смогут избрать нового главу правительства.
2 октября в Ереване у здания парламента прошла многотысячная акция протеста. Причиной послужило принятие Национальным собранием законопроекта, который обеспечивает парламенту продолжение работы при отставке премьер-министра. Пашинян позже объявил, что уволил министров и губернаторов от партий, поддержавших документ.
"С момента нашей независимости не народ, а элита решала, кто будет править страной, — сказал он в интервью France 24. — После своего избрания я сказал народу: наша победа не в том, что я стал премьер-министром. Наша победа в том, что это вы решили, кто должен стать министром".
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