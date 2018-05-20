Македонский премьер-министр Зоран Заев в беседе со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом заявил, что наиболее приемлемым вариантом для переименования бывшей югославской республики является Илинденская Македония. Это название отсылает сразу к двум историческим событиям - Илинденскому восстанию в 1903 году и первому заседанию Антифашистского собрания по народному освобождению Македонии в 1944-м.
Makedonija
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"Я проинформировал президента страны, парламент, что правительства Македонии и Греции обсуждают вариант и решение, которое может быть приемлемым для обеих сторон. Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом", - цитирует Заева ТАСС.

Спор о названии государства ведется между Афинами и Скопье уже 25 лет. Дело в том, что на севере Греции находится область Македония, из-за чего возникает путаница. Кроме того, националисты в Скопье имеют претензии на земли греческой Македонии. Греческие власти требуют, чтобы Республика Македония отказалась от политики ирредентизма, а до тех пор намерены продолжать блокировать вступление страны в ЕС и НАТО.

Как отмечает агентство, оппозиционные партии в Греции выступили против названия Илинденская Македония, поскольку оно также подразумевает желание властей этой страны заполучить греческую область Македония с ее столицей - городом Салоники.

Председатель Всегреческого социалистического движения (ПАСОК) Фофи Геннимата, в частности, заявила, что Скопье должно в первую очередь "предоставить гарантии по ликвидации ирредентизма, внесению изменений в конституцию и всеобщему применению названия, которое должно иметь географическое определение". Название Илинденская Македония, по ее мнению, историческое.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас, в свою очередь, отметил, что Илинденская Македония не имеет географической привязки, а является "этническим термином". Лидер главной оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис и вовсе призвал Ципраса отказаться от обсуждения данного названия, поскольку оно предполагает стремление создания "Македонской нации и государства", которое бы распространялось на территории вокруг Салоников и имели выход к Эгейскому морю.

Пресс-служба американского Белого дома в ночь на воскресенье сообщила, что Ципрас обсудил переименование Македонии и с вице-президентом США Майком Пенсом. Последний, согласно заявлению пресс-службы, "выразил признательность за проявленное им лидерство вместе с премьер-министром Македонии Зораном Заевым в их попытках разрешить давний спор о названии" государства. "Вице-президент призвал премьер-министра Ципраса продолжать работать с премьер-министром Заевым над взаимоприемлемым соглашением. Разрешение этого спора способствовало бы стабильности и миру в регионе", - резюмировали там.

Ранее сообщалось, что Греция и Македония могут решить спор о названии до саммита ЕС, который пройдет 28-29 июня.

NEWSru.com
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