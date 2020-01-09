Трюдо заявил, что Канада требует ответов на вопросы, возникающие в связи с крушением Боинга. Правительство Канады не успокоится, пока не получит эти ответы, заявил премьер-министр. Он призвал к полномасштабному расследованию трагедии.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне, а также в американской и иракской разведках, также сообщили, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду недалеко от Тегерана, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

Американская новостная компания Си-би-эс со ссылкой на источники в американской разведке утверждает, что радары зафиксировали инфракрасные следы двух ракетных пусков, вслед за которыми была отмечена вспышка взрыва.

Рейтер ссылается на представителя американских властей, сообщившего, что они пришли к выводу: с высокой долей вероятности самолет был сбит ракетой ПВО. По его словам, за украинским самолетом следил иранский радар.

Издание Newsweek приводит слова представителей Пентагона и высокопоставленных сотрудников разведки, по мнению которых украинский Боинг 737-800 был сбит ракетой российского производства "Тор".

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что не верит в то, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.

"Подозреваю, что кто-то мог совершить ошибку", - заявил Трамп.

Глава иранского управления гражданской авиации заявил, что сообщения СМИ об иранской ракете - "нелогичные слухи".

Ранее Украина сообщила, что изучает вероятность того, что ее самолет был сбит ракетой, однако Иран отверг такое предположение.

Крушение украинского Боинга произошло всего через несколько часов после того, как Иран нанес ракетный удар по двум американских военным базам в Ираке.

На фоне напряженности между Ираном и США, возникшей после гибели иранского генерала в Ираке в результате американского авиаудара, Тегеран заявил, что не будет передавать черные ящики разбившегося самолета компании Boeing или американским представителям.

По международным правилам Иран имеет право самостоятельно провести расследование, однако обычно в таких случаях привлекается и компания-изготовитель разбившегося самолета.