Премьер Израиля Нетаньяху запросит иммунитет от судебного преследования

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается запросить парламентский иммунитет от судебного преследования в свете предъявленных ему обвинений в коррупции. О своем намерении 70-летний политик заявил на пресс-конференции в Иерусалиме в среду, 1 января. "Я хочу быть лидером Израиля на протяжении еще многих лет, чтобы добиться исторических успехов", - подчеркнул он.
Запрос на предоставление депутатской неприкосновенности должен быть рассмотрен парламентским комитетом. Однако кнессет Израиля в ночь на 12 декабря проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов. Таким образом, возможный запрос израильского премьера может отсрочить судебный процесс на несколько месяцев.
Председатель центристского блока "Кахоль-лаван", экс-начальник Генштаба Бенни Ганц раскритиковал намерение главы кабинета министров. Премьер Израиля заинтересован лишь в своей участи, а не в будущем государства, заявил Ганц. По его словам, Нетаньяху "знает, что виновен".
Согласно опросу израильского телевидения, лишь 33 процента жителей страны поддерживают позицию премьера. Еще 51 процент израильтян выступают против.
Обвинения в адрес Биньямина Нетаньяху
Обвинения в мошенничестве, коррупции и государственной измене были предъявлены премьер-министру Израиля в ноябре 2019 года. Один из случаев касается подозрения в том, что Нетаньяху предоставил компании Bezeq юридические льготы, когда занимал пост министра связи. В ответ СМИ, принадлежащее концерну, должно было освещать деятельность Нетаньяху в положительном ключе.
Кроме того, утверждается, что Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 годы принимали от двух бизнесменов подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в один миллион шекелей (в пересчете - 258 тысяч евро). По данным полиции, это были незаконные пожертвования американского продюсера Арнона Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера.
Нетаньяху неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, заявляя об "охоте на ведьм" и обвиняя правоохранительные органы в давлении на свидетелей. Если суд признает премьер-министра Израиля виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы в соответствии с законодательством. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет 3 года лишения свободы.
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