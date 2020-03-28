Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что ЕС лишится своего предназначения, если не сумеет выработать серьезный ответ на пандемию коронавируса и на связанный с ней кризис. Соответствующее заявление председатель Совета министров сделал беседе с журналистами итальянской ежедневной деловой газеты Il Sole 24 Ore, которая публикует интервью с ним в субботу, 28 марта.
"Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся европейская структура утратит для людей смысл существования", - предупредил он.
Суть разногласий
Речь идет о первой в истории ЕС эмиссии общеевропейских бондов для привлечения заимствований с целью стимулирования экономики и поддержки наиболее пострадавших стран Евросоюза. На их выпуске настаивают Италия и Испания, более других пострадавшие от коронавируса. В ходе шестичасовой видеоконференции 26 марта лидеры 27 стран - членов Евросоюза не смогли выработать единой позиции по этому вопросу и в итоге дали министрам финансов поручение в течение двух недель сформулировать подход, который будет приемлемым для Рима и Мадрида.
"Не просто разногласия, а конфронтация"
По словам Конте, речь идет "не просто о разногласиях" между ним и Меркель, имевших место 26 марта, а о "жесткой и откровенной конфронтации" относительно дальнейшего курса ЕС.
Как отмечает агентство AFP, вся зона евро в ближайшие месяцы погрузится в рецессию. Италии же фактически угрожает экономический коллапс, после того как она - первой из европейских стран - 12 марта заморозила практически весь свой бизнес.
По данным частного американского Университета Джонса Хопкинса, на Апеннинах на 14.30 мск 28 марта коронавирусом инфицированы 86 498 человек. Сотрудники университета сообщают о 9134 скончавшихся и 10 950 выздоровевших.
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