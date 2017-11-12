Премьер Испании впервые приехал в мятежную Барселону

Поездка Рахоя приурочена к выдвижению его коллеги по Народной партии Шавьера Альбиоля кандидатом для участия в региональных выборах в Каталонии, которые назначены Мадридом на 21 декабря, передает ТАСС.
Комментируя действия центрального испанского правительства в отношении Каталонии, Рахой заявил, что каждое государство из тех, с которыми соседствует Испания, поступило бы аналогично.
В конце октября парламент Каталонии по итогам спорного референдума принял резолюцию об учреждении "каталонской республики как независимого и суверенного государства".
Мадрид счел этот шаг нарушением конституции. Правительство Испании применило 155 статью испанской Конституции. Она предусматривает ограничение автономии и ни разу в истории до этого раза не применялась.
Правительство Каталонии было распущено, многие политики и общественные деятели помещены под стражу по обвинениям в мятеже.
Отстраненный от власти глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и несколько советников его правительства уехали в Бельгию, где и продолжают находиться. Верховный суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на их арест. Бельгийский суд в течение 15 дней должен вынести решение по этому ордеру.
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