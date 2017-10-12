Премьер-министр Испании установил крайние сроки, в течение которых Каталония должна прояснить ситуацию с провозглашением независимости. Глава правительства Каталонии Пучдемон предостерег от попыток арестовать его.
Mariano Rajoy
© AFP / Scanpix

Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума. Не позднее 16 октября премьер Каталонии Карлес Пучдемон должен прояснить, провозгласил ли он независимость региона в своей речи вечером 10 октября, сообщают испанские газета El Mundo и La Vanguardia в среду, 11 октября.

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К 19 октября Пучдемон должен "вновь начать уважать конституционный порядок в Испании", то есть остановить процедуру, направленную на обретение Каталонией независимости. Лишь в случае выполнения обоих ультиматумов Мадрид согласится не прибегать к статье 155 конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии, отмечают газеты.

Наблюдатели, однако, считают маловероятным, что Пучдемон выполнит эти требования. Вечером 10 октября премьер Каталонии подписал декларацию о независимости, но незамедлительно приостановил ее действие. Он объяснил это желанием запустить диалог с центральным правительством в Мадриде. Представитель правительства Каталонии назвал декларацию о независимости "символическим актом".

Пучдемон предостерег от попыток арестовать его

Пучдемон обосновал свои действия результатами состоявшегося 1 октября референдума, в ходе которого, согласно официальным данным каталонских властей, в поддержку независимости высказались более 90 процентов участников голосования. Однако активность на референдуме составляла лишь 43 процента.

В среду Карлес Пучдемон предостерег власти в Мадриде от попыток арестовать его. "Мое задержание было бы неоправданным и ошибочным. Сейчас не тот момент, чтобы сажать в тюрьму людей, с которыми имеешь политические разногласия", - заявил он в интервью американской телекомпании CNN.

Пучдемон констатировал, что "отношения между Каталонией и Испанией не работают" и что большинство каталонцев хотят видеть Каталонию независимым государством. В то же время он подчеркнул, что по-прежнему делает ставку на диалог с правительством премьер-министра Рахоя, но без предварительных условий. Каталонский премьер предложил Мадриду и Барселоне назначить по два представителя, чтобы найти посредника для урегулирования конфликта.

Deutsche Welle
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