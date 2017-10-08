Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о категорическом отказе идти на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости. Он заявил, что не допустит отделения мятежного региона и готов действовать, применяя любые законодательные меры - вплоть до увольнения властей в Каталонии. Об этом он рассказал в интервью газете El Pais.
Ispanijos vėliava
© Corbis

"Правительство позаботится о том, чтобы любая декларация о независимости ни к чему не привела", - подчеркнул Рахой. На вопрос о том, может ли правительство Испании воспользоваться статьей 155-й конституции Испании, которая позволяет Мадриду распустить региональное правительство и лишить Каталонию частичной автономии, премьер ответил: "Я не исключаю ничего".

При этом испанский премьер сказал, что он должен "все сделать в нужное время" и надеется, что Каталония как можно скорее отменит угрозу провозглашения независимости. "Идеально было бы, если бы не пришлось прибегать к радикальным мерам. У руководства Каталонии еще есть время пойти на попятный и предотвратить жесткую реакцию центрального правительства в Мадриде", - цитирует Рахоя DW.

Он отметил, что "единство страны не является предметом торга" и что Мадрид не будет вести переговоры на фоне угроз. Рахой отверг возможность посредничества в конфликте с Каталонией и исключил досрочные выборы.

Премьер также говорит, что на время кризиса в Каталонии останутся 4000 полицейских, которых Мадрид отправил туда, чтобы предотвратить референдум о независимости. Попытка эта провалилась, а полицейские стали антигероями тысяч публикаций, зафиксировавших избиения желающих проголосовать.

1 октября в Каталонии, вопреки воле Мадрида, состоялся референдум о независимости. По данным региональных властей, в поддержку независимости проголосовало более 90 процентов участников вотума.

В столице Каталонии Барселоне 8 октября запланирована новая массовая демонстрация сторонников независимости.

NEWSru.com
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