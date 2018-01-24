Премьер Индии в Давосе выступил против протекционизма

Открывая форум, премьер-министр Индии Нарендра Моди предупредил о катастрофических последствиях, которые будет иметь для человечества изменение климата, и выступил против протекционизма.

В своей речи Моди упомянул о введении новых таможенных пошлин и о трудностях при заключении новых международных торговых договоров. Тем самым индийский премьер выразил недовольство принципом президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего". Накануне администрация в Вашингтоне повысила ввозные пошлины на стиральные машины и солнечные батареи. Трамп должен выступить в последний день Всемирного экономического форума, в пятницу, 26 января.

Протесты в Давосе запрещены

Выразить протест против политики США призывают левые и леворадикальные группировки, обвиняющие главу Белого дома в сексизме, расизме и эксплуатации. В связи с обилием выпавшего снега в Давосе запрещено проводить демонстрации во время форума, поэтому акция пройдет вечером 23 января в швейцарском Цюрихе.

Кроме Трампа и Моди, в программе ВЭФ заявлены выступления около 70 глав государств и правительств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Еврокомиссии ЕС Жан-Клода Юнкера.