В Давосе во вторник, 23 января, начал работу Всемирный экономический форум (ВЭФ) под девизом "Создание совместного будущего в раздробленном мире".
© Sipa / Scanpix

Открывая форум, премьер-министр Индии Нарендра Моди предупредил о катастрофических последствиях, которые будет иметь для человечества изменение климата, и выступил против протекционизма.

В своей речи Моди упомянул о введении новых таможенных пошлин и о трудностях при заключении новых международных торговых договоров. Тем самым индийский премьер выразил недовольство принципом президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего". Накануне администрация в Вашингтоне повысила ввозные пошлины на стиральные машины и солнечные батареи. Трамп должен выступить в последний день Всемирного экономического форума, в пятницу, 26 января.

Протесты в Давосе запрещены

Выразить протест против политики США призывают левые и леворадикальные группировки, обвиняющие главу Белого дома в сексизме, расизме и эксплуатации. В связи с обилием выпавшего снега в Давосе запрещено проводить демонстрации во время форума, поэтому акция пройдет вечером 23 января в швейцарском Цюрихе.

Кроме Трампа и Моди, в программе ВЭФ заявлены выступления около 70 глав государств и правительств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Еврокомиссии ЕС Жан-Клода Юнкера.

Премьер Индии в Давосе выступил против протекционизма
© Reuters
Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

За несколько недель до карнавала в Бразилии распространилась желтая лихорадка

Всего за несколько недель до знаменитого бразильского...

Производителей детского порно научились опознавать по рукам

На видеозаписях и фотографиях со сценами сексуального...

Мирные жители Сирии бегут от наступающих турецких войск (5)

Контролируемый курдскими отрядами город Африн, на...

Премьер Индии в Давосе выступил против протекционизма

В Давосе во вторник, 23 января, начал работу Всемирный...

Исследование свидетельствует о снижении доверия к СМИ из-за фейков (2)

Большой поток фейковых новостей подрывает доверие...

TOP новостей

Рост зарплат замедляется, но многих ждут приятные перемены (8)

После впечатляющего старта в прошлом году рост...

Экономист: большого скачка цен на продукты питания в этом году не будет (20)

В прошлом году индекс потребительских цен в Литве рос в...

Какую игру ведет мэр Каунаса Матийошайтис? (1)

Упоминающиеся сейчас фамилии возможных кандидатов на...

Аналитик об эмиграции из Литвы: худшее уже в прошлом (56)

Темпы эмиграции в Литве в этом году должны сократиться,...

Литва отказывается от проекта подземного хранилища газа в Сидяряй (39)

Литва отказывается от намерений оборудовать подземное...