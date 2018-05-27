"Для Грузии крайне важна интеграция в цивилизованном мире, конкретно дальнейшее сближение с Евросоюзом и членство в НАТО, двусторонние отношения с нашими партнерами, с США и соседними государствами. Мы очень надеемся, что в 2021 году, когда наша страна будет отмечать 100 лет со дня советской оккупации, Грузия встретит эту дату в статусе полноценного члена Североатлантического альянса", - цитирует премьер-министра ТАСС.
Квирикашвили подчеркнул, что его страна "готова к этому вызову" и ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейской семьи и евроатлантического сообщества. "100-летие восстановления независимости Грузия встретила очень достойно, страна уверенно идет по пути европейской и евроатлантической интеграции", - подчеркнул политик.
Отметим, что соответствующие заявления Квирикашвили сделал в ходе круглого стола, посвященного 100-летию восстановления независимости Грузии. 26 мая 1918 года была провозглашена независимость страны от Российской империи. Впрочем, уже в феврале 1921 года в Грузии установилась советская власть.
Как передает ТАСС, в круглом столе принимали участие президент Грузии Георгий Маргвелашвили, лидеры Армении Армен Саркисян, Литвы Даля Грибаускайте, Латвии Раймондс Вейонис, Польши Анджей Дуда, Словакии Андрей Киска и Финляндии Саули Ниинисте, а также президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Грузия активизировала переговоры по сотрудничеству с НАТО и перспективам вступления в альянс после военного конфликта с РФ в августе 2008 года. На референдуме, проведенном в том же году, 77% населения Грузии проголосовали за вхождение страны в НАТО. 5 сентября 2014 года в Уэльсе на саммите НАТО Грузии был предоставлен пакет "усиленного сотрудничества", по которому страна получила возможность активизировать процесс подготовки к членству в НАТО.
В 2014 году Грузия дала согласие на размещение на ее территории совместного учебного центра Грузии и НАТО. В ноябре того же года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемый договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный Абхазией и Россией. В марте 2015 года Столтенберг заявил о том, что НАТО не признает и договор о союзничестве и интеграции, подписанный между Южной Осетией и Россией.
Действующий президент страны Георгий Маргвелашвили неоднократно заявлял, то Россия представляет военную угрозу для половины евразийского континента.
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