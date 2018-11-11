Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля не исключил возможности того, что Россия могла стоять за сбоем в работе спутниковых навигационных систем (GPS), которые используются в воздушном сообщении, на севере Финляндии во время учений НАТО Trident juncture, завершившихся на этой неделе. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телекомпании Yle, передает ТАСС.
Juha Sipila
© AFP/Scanpix

"Возможно, что Россия была стороной, осуществлявшей вмешательство. Известно, что такие способности у РФ есть", — сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что расследование произошедшего сбоя продолжается, однако сообщил, что вмешательство было намеренным. "Пока не могу сказать, откуда оно осуществлялось, следствие идет", — пояснил премьер. По словам Сипиля, подобные сбои происходили и при предыдущих учениях альянса.

Статьи по теме:
Трамп и Макрон высказались за усиление европейского участия в НАТО  (17)
Трамп раскритиковал слова Макрона о собственной армии ЕС  (15)

Как сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главу департамента воздушного движения финского Агентства транспортной безопасности (Trafi) Пекку Хентту, у Финляндии не было причин для беспокойства с точки зрения безопасности воздушного движения.

Как ранее сообщила телекомпания Yle, Финляндия подозревает Россию в том, что она якобы вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident juncture. Центр авианавигации Финляндии предупредил летчиков о сбоях в GPS на этой неделе. На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы — там, согласно информации Центра авианавигации, "сигнал GPS был ненадежным", система работала с перебоями 6-7 ноября. Доказательств вмешательства РФ финская сторона, однако, не привела.

Учения НАТО Trident Juncture проходят в три этапа. Первый состоялся в августе и представлял собой развертывание войск, второй — активная фаза — прошла с 25 октября до 7 ноября, а третий — командно-штабные учения — состоятся 13-24 ноября в Объединенном командном центре НАТО в Ставангере (Норвегия). В учениях принимают участие около 50 тыс. человек из 31 страны (29 государств НАТО, Финляндия и Швеция). Маневры носят стратегический характер, в них задействованы около 50 тысяч человек, 250 самолетов и 65 кораблей, диаметр зоны их проведения превышает 1 тыс. км.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Норвегии возвращавшийся с учений НАТО фрегат столкнулся с танкером (68)

В результате столкновения фрегата Helge Ingstad и танкера Sola...

Глава Сил спецопераций Литвы назначается военным представителем при НАТО и ЕС (3)

Командующего Силами спецопераций Литвы , полковника...

Литва сможет отправлять в международные операции больше своих военных (25)

В течение двух ближайших лет Литва сможет отправлять в...

Что значат для бундесвера маневры НАТО в Норвегии (9)

"Trident Juncture 18" - самые крупные маневры НАТО со времен...

Крупнейшие учения НАТО: нужны ли еще альянсу танки и истребители (69)

После того как Россия провела на Дальнем Востоке...

Украина поможет НАТО защитить Норвегию от вероятного агрессора (51)

На многонациональных учениях Trident Juncture 2018 страны НАТО...

В мире

Парадом Вооруженных сил и МВД в Латвии отметили День Лачплесиса

В воскресенье, 11 ноября, в Латвии отмечается День...

Макрон призвал не забывать последствия Первой мировой войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не...

Премьер Финляндии: РФ могла вмешаться в работу GPS-навигации во время учений НАТО (3)

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля не исключил...

Путин и Трамп пообщались за обедом в Париже (1)

В соответствии с рассадкой на обеде в Елисейском дворце...

Меркель предупредила об опасности для "европейского мирного проекта"

Лидеры ФРГ и Франции опасаются распространения...

TOP новостей

Президент Литвы поздравила Польшу со 100-летием государственности по-польски (47)

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте от...

Зима близко: что делать, чтобы не пришлось дома стучать зубами (93)

Тёплая осень в этом году балует нас достаточно долго,...

В Минобразования Литвы предлагают обучать литовскому языку в детских садах национальных общин (66)

Министерство образования и науки Литвы предлагает со...

Погода: воскресенье будет достаточно тёплым

По мнению синоптиков, усиливающийся в ближайшие дни...

Бизнесмены в Каунасе планируют крематорий, самоуправление скептично (31)

В Каунасе , на проспекте Taikos, хотят построить...