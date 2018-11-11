"Возможно, что Россия была стороной, осуществлявшей вмешательство. Известно, что такие способности у РФ есть", — сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что расследование произошедшего сбоя продолжается, однако сообщил, что вмешательство было намеренным. "Пока не могу сказать, откуда оно осуществлялось, следствие идет", — пояснил премьер. По словам Сипиля, подобные сбои происходили и при предыдущих учениях альянса.

Как сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главу департамента воздушного движения финского Агентства транспортной безопасности (Trafi) Пекку Хентту, у Финляндии не было причин для беспокойства с точки зрения безопасности воздушного движения.

Как ранее сообщила телекомпания Yle, Финляндия подозревает Россию в том, что она якобы вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident juncture. Центр авианавигации Финляндии предупредил летчиков о сбоях в GPS на этой неделе. На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы — там, согласно информации Центра авианавигации, "сигнал GPS был ненадежным", система работала с перебоями 6-7 ноября. Доказательств вмешательства РФ финская сторона, однако, не привела.

Учения НАТО Trident Juncture проходят в три этапа. Первый состоялся в августе и представлял собой развертывание войск, второй — активная фаза — прошла с 25 октября до 7 ноября, а третий — командно-штабные учения — состоятся 13-24 ноября в Объединенном командном центре НАТО в Ставангере (Норвегия). В учениях принимают участие около 50 тыс. человек из 31 страны (29 государств НАТО, Финляндия и Швеция). Маневры носят стратегический характер, в них задействованы около 50 тысяч человек, 250 самолетов и 65 кораблей, диаметр зоны их проведения превышает 1 тыс. км.