Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от поездки в Россию, в рамках которой он должен был посетить Красноярск, где будут проходить Дни эстонской культуры.
Estijos premjeras Juris Ratas
© Reuters/Scanpix

"Организаторы команды ЭP100 сделали премьер-министру предложение посетить Красноярск, где с 16 по 21 мая будут проходить Дни эстонской культуры", — сказал эстонскому Delfi директор по связям с общественностью правительства Эстории Урмас Сеавер.

Ранее в этом году Ратас принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию ЭР, которые проходили в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии. "В свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск", — пояснил Сеавер.

Ратас, как сообщает ETV, заявил на пресс-конференции в Таллине, что Эстония поддерживает Великобританию, которая обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, передает Newsru.com.

По словам премьера, Эстония доверяет правительству Соединенного Королевства в расследовании этого дела и осуждает химатаку в Солсбери. Ратас подчеркнул, что виновных следует привлечь к ответственности, и призвал международную общественность сотрудничать в этом вопросе.

"Эстония глубоко озабочена и встревожена тем, что 4 марта в Великобритании было использовано химическое оружие, причинившее опасное отравление и поставившее под угрозу жизни людей. Это было впервые после Второй мировой войны, когда использовали химическое оружие. Речь идет о грубом нарушении международных норм", — заявил Ратас, которого цитирует "Интерфакс".

Отношения между Россией и странами Запада обострились после того, как в Великобритании отравили проживающего там бывшего военного разведчика ГРУ, британского гражданина Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

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