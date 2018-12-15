Премьер Австралии заявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля. Он сказал об этом в эфире телеканала SBS в субботу, 15 декабря.

Вместе с этим Моррисон отметил, что Австралия пока не собирается переносить свое посольство в Иерусалим, в том числе из-за высокой стоимости переезда. Вместо этого она откроет там представительство по вопросам обороны и торговли.

При этом Скотт Моррисон заявил о необходимости мирного урегулирования на основе создания двух государств, после которого возможно признание Восточного Иерусалима столицей Палестины.

Массовые протесты после переноса посольства США в Иерусалим

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании всего Иерусалима столицей Израиля и о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Переезд, вызвавший массовые протесты жителей Палестинской автономии, состоялся в мае 2018 года. В результате протестных акций погибли более 60 человек.

Иерусалим также признают столицей Израиля ряд стран, таких как Бразилия, Гватемала, Чехия, Гондурас и Парагвай. Германия не поддержала решение США. Россия признает в качестве столицы Израиля только Западный Иерусалим. Она так же, как и Совбез ООН, считает, что в будущем восточная часть города должна стать столицей Палестинского государства.