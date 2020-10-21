Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. "Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе, и начиная с данного этапа, еще очень долгое время не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися", - сказал он в среду, 21 октября, в Ереване.

По словам Пашиняна, Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха. Он призвал сограждан добровольно отправляться на фронт, чтобы сражаться до конца.

"Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта", - подчеркнул Пашинян. Он призвал мэров всех армянских городов, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов, которые будут переведены в распоряжение Главного штаба ВС Армении.

Переговоры в Москве

Ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели в Москве раздельные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече обсуждались условия установления режима прекращения огня. Ранее согласованные перемирия нарушались вскоре после их заключения.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился в конце сентября, когда Азербайджан начал масштабную операцию по возвращению этого региона под контроль Баку. С тех пор были убиты и ранены сотни людей, в том числе мирных жителей.

Спор за Нагорный Карабах

Нагорный Карабах - регион Азербайджана, населенный преимущественно этническими армянами.

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном - с другой был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.