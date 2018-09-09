Авария произошла в Абхазии в районе поста Мюссер. По данным агентства Sputnik Абхазия, автомобиль премьера столкнулся с легковой машиной, которая ехала по встречной полосе. Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.
По предварительным данным, Гагулия скончался в больнице. В результате ДТП пострадали еще два человека. "Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет", — говорится в сообщении МВД Абхазии.
Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба заявил, что гибель Гагулия является несчастным случаем. Помощник генпрокурора Абхазии Даур Амичба заявил, что предполагаемый виновник ДТП находился под действием наркотиков, сообщает Sputnik Абхазия.
По его словам, анализ крови подозреваемого на предмет употребления наркотиков дал положительный результат. Амичба добавил, что алкоголя в крови водителя не было.
Геннадий Гагулия был назначен премьер-министром Абхазии 24 апреля 2018 года. Он также занимал пост председателя Совета министров страны в 1995—1997 и 2002—2003 годах. При этом в 2003-2004 годах Гагулия был руководителем Администрации президента Абхазии.
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