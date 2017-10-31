Как пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на одного из сотрудников штаба и источники издания The Bell, "Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все".

Представитель Собчак Ксения Чудинова подтвердила The Bell, что команда Ситникова (порядка 30 человек) в полном составе вышла из проекта. Сама Собчак не прокомментировала ситуацию. Как пишет The Bell со ссылкой на свои источники, уход команды известного политтехнолога был неожиданным, ни о каких разногласиях ранее речи не было.

По словам источника издания РБК, ​30 октября в штабе проходило обсуждение стратегии привлечения сторонников, во время которого "возникло несогласие", после чего команда Ситникова в полном составе покинула заседание.

Уход из предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак политтехнолога Алексея Ситникова не повлиял на настроения в коллективе, заявила пресс-секретарь возможного кандидата в президенты Ксения Чудинова.

"У нас вообще довольно дружный, хороший коллектив и все идут в одну сторону, все отлично. Поэтому, раскола я не вижу", — сказала Чудинова в интервью РИА "Новости", не уточнив причины выхода политтехнолога из команды.

Алексей Ситников в разговоре с Русской службой Би-би-си назвал уход своей команды нормальным процессом: "Никакого конфликта у нас нет. Более того, все, кто собрались в штабе, мне очень комфортны".

На вопрос о причинах ухода Ситников ответил так: "Разные подходы к организации процесса и целям деятельности… Люди еще будут приходить и уходить. Это нормально при формировании команды. Это как если бы вы собрались в отпуск большой компанией, и при планировании выясняется, что кто-то не любит ездить на электричке, кто-то вегетарианец и не хочет есть мясо. Ну, вы же не обижаетесь — это нормальный честный диалог людей".

О том, что основатель группы "Имидж-контакт" Ситников станет главным политтехнологом штаба Собчак, стало известно 20 октября. При этом политтехнолог не подписывал контракт с Собчак. В предвыборном штабе он должен был координировать работу волонтеров и заниматься сбором подписей.

Ситников — один из самых известных российских политтехнологов. Он работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина в 1996 году и консультировал главу украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. На прошлых региональных выборах Ситников работал с администрацией нынешнего президента России Владимира Путина.