Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель УАПЦ Макарий (Малетич) заявляет, что УАПЦ жертвует Андреевскую церковь Константинополю. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.
Андреевская церковь (Киев)
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По словам Макария, он относится нормально к передаче церкви.

"Отношусь нормально. Потому что мы поминаем Вселенского патриарха ... мы должны повиноваться решению и желанию его святости", - сказал он.

По словам предстоятеля УАПЦ, с ним советовались по этому вопросу.

"Обратились ко мне, согласен ли я дать Андреевскую церковь. Я сказал, если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь, то мы согласны, я не могу не быть последовательным. Когда я поминаю патриарха и иду навстречу, то надо жертвовать один кафедральный собор, и мы тем жертвуем", - сказал митрополит Макарий.

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Он также добавил, что сейчас и УАПЦ должна получить что-то взамен.

"Я поставил перед президентом вопрос: мы отдаем единственный кафедральный собор, а нам должны что-то взамен дать. Посмотрим, так будет", - сказал Макарий.

Напомним, до 2015 года Андреевская церковь была в подчинении Украинской автокефальной церкви.

Весной 2015 года договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. А сейчас храмом занимается государство.

16 октября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в ближайшие дни Петр Порошенко зарегистрирует законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь.

Позже сам Порошенко заявил, что это решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви. Однако Макарий рассказал, что по этому поводу еще есть разногласия.

В Русской православной церкви пообещали жесткий ответ ее Синода на действия Константинополя в отношении Украины.

13 октября президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг процесса предоставления автокефалии украинской церкви.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае гонений против Украинской православной церкви Московского патриархата Россия будет защищать интересы православных, "как защищает интересы русскоязычных".

Украинская правда
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