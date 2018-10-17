По словам Макария, он относится нормально к передаче церкви.
"Отношусь нормально. Потому что мы поминаем Вселенского патриарха ... мы должны повиноваться решению и желанию его святости", - сказал он.
По словам предстоятеля УАПЦ, с ним советовались по этому вопросу.
"Обратились ко мне, согласен ли я дать Андреевскую церковь. Я сказал, если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь, то мы согласны, я не могу не быть последовательным. Когда я поминаю патриарха и иду навстречу, то надо жертвовать один кафедральный собор, и мы тем жертвуем", - сказал митрополит Макарий.
Он также добавил, что сейчас и УАПЦ должна получить что-то взамен.
"Я поставил перед президентом вопрос: мы отдаем единственный кафедральный собор, а нам должны что-то взамен дать. Посмотрим, так будет", - сказал Макарий.
Напомним, до 2015 года Андреевская церковь была в подчинении Украинской автокефальной церкви.
Весной 2015 года договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. А сейчас храмом занимается государство.
16 октября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в ближайшие дни Петр Порошенко зарегистрирует законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь.
Позже сам Порошенко заявил, что это решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви. Однако Макарий рассказал, что по этому поводу еще есть разногласия.
В Русской православной церкви пообещали жесткий ответ ее Синода на действия Константинополя в отношении Украины.
13 октября президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг процесса предоставления автокефалии украинской церкви.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае гонений против Украинской православной церкви Московского патриархата Россия будет защищать интересы православных, "как защищает интересы русскоязычных".
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