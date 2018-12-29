"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января.
Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой Украинской поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде всего молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре.
Затем будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января", - пояснил митрополит.
"А уже 6 января состоится торжественное богослужение - это впервые двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха, и также предстоятеля уже Украинской независимой поместной православной церкви.
После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви", - добавил он.
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