"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января.

Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой Украинской поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде всего молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре.

Затем будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января", - пояснил митрополит.

"А уже 6 января состоится торжественное богослужение - это впервые двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха, и также предстоятеля уже Украинской независимой поместной православной церкви.

После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви", - добавил он.