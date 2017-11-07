Карта под названием Archipelagus Orientalis была создана известным голландским мастером-картографом Джоном Блау в 1663 году. На ней показаны западные и северные береговые линии Австралии вместе с Ост-Индией, а также Южная Тасмания и часть Новой Зеландии.
Одна из двух сохранившихся копий карт была найдена в 2010 году и продана Национальной библиотеке Австралии за 600 тысяч долларов. Предполагается, что она была составлена на основе данных голландского первооткрывателя Абеля Тасмана, который побывал на новом континенте в 1642-м и 1644 годах.
Когда карта, принадлежавшая отошедшему от дел в середине ХХ века шведскому антиквару, наконец попала в руки ученых, она была в крайне ветхом состоянии. В районе Бали и над Западной Австралией были дыры, а многочисленные слои лака отшелушивались. Зеленый пигмент, который использовался картографом для нанесения рисунка, от времени разрушился. Теперь результат кропотливой работы реставраторов доступен всем желающим в рамках выставки "Картирование нашего мира: Австралия — Терра инкогнита".
На момент создания Archipelagus Orientalis это была самая актуальная карта Австралии, напоминает News.com.au — она появилась за сто лет до экспедиции капитана Кука. Скорее всего, карта использовалась как деталь интерьера или дипломатический подарок. Предположительно, это одна из двух сохранившихся копий карты в читаемом состоянии.
Абель Тасман увидел западное побережье Тасмании 24 ноября 1642 года. Он дал открытой территории имя Земля Ван Димена в честь Антонио ван Димена, генерал-губернатора голландской Ост-Индии. В 1644 году капитан Тасман вновь вернулся в эти земли и составил подробные отчеты о северном побережье Австралии. Именно он дал новому континенту название Новая Голландия, которое было популярным до середины XIX века.
"Открытия Тасмана были отображены на этой великолепной карте менее чем через 20 лет после его путешествия", — отмечает Сесилия Гассехольм.
Несмотря на то, что Тасман преподнес Амстердаму целый континент, голландцы были разочарованы итогами его экспедиции — он не нашел полезных торговых маршрутов и недостаточно исследовал новые земли.
Картограф Джон Блау был ведущим специалистом в этой области в Амстердаме. Он имел привилегированный доступ к картам и архивам различных кампаний, благодаря чему получал самую последнюю информацию в области географических открытий.
На протяжении следующих ста лет, до путешествия Джеймса Кука в 1770 году и высадки первого флота в Австралии в 1788 году, континент был практически не затронут европейцами. Специалисты отмечают, что практически все карты, созданные в ту эпоху, оказались утраченными, поскольку при их создании использовались недолговечные материалы.
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