Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения.

Автомат использует боеприпасы калибра 7,62 мм. Вместимость магазина — 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином 4,3 кг. Общая длина 880-940 мм. Длина ствола — 415 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на 4 позиции. Возможна установка штык-ножа.

Полные тактико-технические характеристики автомата: калибр — 7,62 мм, применяемый боеприпас — 7,62х51 мм, аес (с магазином, без патронов) — 4,3 кг, общая длина/со штык-ножом — 880-940/1045-1105 мм, длина со сложенным прикладом — 690 мм, длина ствола — 415 мм, высота — 242 мм, ширина — 72мм, тип приклада — складной, регулируемый по длине на 4 позиции. Вместимость магазина: 20 патронов. Тип прицельного приспособления: Диоптрический.