Представители временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в понедельник, 18 марта, захватили здания военного представительства своей страны в столице США Вашингтоне и консульства в Нью-Йорке. "Это часть нашей кампании по защите активов республики", - заявил посол Гуайдо в США Карлос Веккьо, которого цитирует агентство dpa.

В свою очередь глава венесуэльского МИД Хорхе Ареаса призвал правительство США прекратить с его точки зрения "незаконную оккупацию" диппредставительств". "Если правительство США продолжит не выполнять свои международные обязательства, правительство Венесуэлы оставляет за собой право на аналогичные шаги на территории Венесуэлы", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США. Это случилось после того, как Белый дом поддержал временного президента страны Хуана Гуайдо. После этого обе страны отозвали свои дипломатические миссии. Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне был одним из первых, кто поддержал теневое правительство Гуайдо.

В Коста-Рике правительство Мадуро подало в Генеральную прокуратуру жалобу на посла Марию Фариа, представительницу Гуайдо, в связи с незаконным захватом здания посольства, сообщают местные СМИ. Фариа приняла руководство дипмиссией в костариканской столицей Сан-Хосе в конце февраля. После вмешательства правительства Коста-Рики Фариа вернула ключи от здания посольства.