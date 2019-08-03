Главный исполнительный директор Всемирного банка (ВБ) Кристалина Георгиева официально номинирована странами ЕС единым кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом министерство экономики и финансов Франции сообщает вечером в пятницу, 2 августа. У нее есть все необходимые навыки для успешного руководства финансовой организацией, подчеркнул глава министерства Брюно Ле Мэр.
Кандидатура представительницы Болгарии получила поддержку квалифицированного большинства. Ее соперник, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум уже поздравил Георгиеву с победой.
В начале июля участники внеочередного саммита ЕС предложили выдвинуть главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пост председателя Европейского Центробанка . После этого 63-летняя Лагард объявила, что приостанавливает работу на посту главы МВФ на период номинации. Окончательное решение о преемнике Марио Драги будет принято на саммите стран Евросоюза в октябре.
Возрастной ценз для должности главы МВФ
В настоящее время к моменту номинирования глава МВФ не может быть старше 65 лет. Выдвижение Георгиевой, которой в середине августа исполнится 66 лет, стало исключением.
С момента основания МВФ после Второй мировой войны пост его руководителя традиционно занимал европеец, в то время как главой другой крупнейшей международной финансовой организации - Всемирного банка - также традиционно становился представитель США.
Кристалина Георгиева является главным исполнительным директором ВБ с января 2017 года. До этого она занимала посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а позднее - еврокомиссара по бюджету. В 2016 году правительство Болгарии предложило кандидатуру Георгиевой на пост главы Организации Объединенных Наций.
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