"Ночь провел на линии разграничения, был в Марьинке, Красногоровке, Майорске. КПВВ "Майорск" работает только на въезд в "ДНР". КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" со стороны "ДНР" въезд и выезд закрыт. Из "ДНР" людей не выпускают ни в РФ, ни в ОРЛО. Работает только КПВВ "Станица-Луганская", - сообщил он.
Также он добавил, что в ночь на субботу в "ДНР" были осуществлены аресты.
"Мне известно о двух. К людям приходили прямо в квартиры ночью... Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения НВФ приведены в боевую готовность. Ближайшее окружение Захарченко пытается сбежать с территории "ДНР". ... Такая обстановка, по информации источников в НВФ "ДНР", продлится 3 дня", - отметил Лисянский.
Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что на КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан осуществляется только в направлении временно оккупированной территории (ВОТ), в обратном направлении движения граждан и транспорта нет.
31 августа российские СМИ сообщили о гибели главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко в результате взрыва в центре Донецка. Позже представитель "оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин заявил, что в результате взрыва погибли два человека, девять - пострадали.
В связи с убийством Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли. По данным Лисянского, "спецслужбы" боевиков ОРДО массово задерживали людей на улицах Донецка, а центр города был окружен вооруженными боевиками, которые проверяли документы и машины.
РосСМИ сообщили о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные - "украинские диверсанты и связанные с ними лица"
В СБУ подтвердили информацию о гибели Захарченко.
В России также подтвердили гибель Захарченко, при этом в его убийстве обвинили Украину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье "акт международного терроризма" (ст. 361 УК РФ).
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