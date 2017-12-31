Председательство в Совете ЕС может стать для Болгарии тяжелым испытанием. Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза, разработка общей миграционной политики, подготовка долгосрочного финансового соглашения с 2020 года - вот всего лишь три сложных задачи из длинного списка. По словам министра по делам председательства Болгарии в ЕС Лиляны Павловой, своей главной задачей в роли председателя Евросоюза София считает поддержание единства и стабильности ЕС, но есть и другие приоритеты.

Павлова представила правительству своей страны и Европарламенту список наиболее важных, по мнению Софии, вопросов. В их числе - европейская перспектива государств западных Балкан, стабильность и безопасность в Европе на фоне миграционного кризиса, вопросы общей европейской обороноспособности и совместного экономического роста, единый европейский цифровой рынок. Как заявила болгарский министр, для успешного председательства необходим политический консенсус, диалог и взаимопонимание.

"Брекзит" и миграционная политика

София несколько раз меняла программу председательства в Совете ЕС. Прежде всего, потому, что болгарское правительство постепенно соотносило свои изначально амбициозные цели с реальностью и согласовывало их со структурами ЕС. В настоящее время Болгария осознает, что на посту председателя ЕС страна будет выполнять не руководящую, а, скорее, координирующую роль. И что основные проблемы Евросоюза - "Брекзит" и миграционная политика - будут решаться при посредничестве Софии, но не под ее руководством.

Свой вклад в преодоление кризиса с беженцами София видит в том, чтобы попытаться устранить разногласия между государствами Западной и Восточной Европы и, возможно, достичь компромисса еще до 1 июля 2018 года - даты, когда председательство в ЕС перейдет к Австрии, поскольку Вена, как известно, выступает за более жесткую миграционную политику.

Что же касается отказа Великобритании от членства в ЕС, то глава европейской делегации на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье и болгарский премьер-министр Бойко Борисов выразили надежду на то, что за время президентства Болгарии в ЕС сторонам удастся достичь максимального прогресса.

"Необходимы огромные совместные усилия, поскольку выход Великобритании из Евросоюза - это сложный процесс, в результате которого в бюджете ЕС окажется на 10 млрд евро меньше", - подчеркнул глава болгарского правительства. Барнье, в свою очередь, поблагодарил Софию за усилия, направленные на продолжение переговоров ЕС с Лондоном, отметив, что Болгария хорошо подготовилась к председательству в Совете Евросоюза.

Темная сторона председательства в ЕС

Страна, по-прежнему находящаяся под наблюдением контролеров ЕС, становится председателем Евросоюза? Для Йоханны Даймель (Johanna Deimel), заместителя руководителя Общества Юго-Восточной Европы в Мюнхене, это что-то новое. Последний отчет в рамках европейского механизма сотрудничества и контроля вызвал у нее "глубочайшую тревогу", говорит Даймель, поскольку "речь идет о прямых атаках на независимость судебной власти, представителей судебных институтов и даже о принятии неконституционных законов".

В такой ситуации Болгария не может быть образцом для подражания, утверждает Даймель в интервью DW. "Если в стране, перенявшей председательство в ЕС, существуют такие фундаментальные недостатки, что может дать государствам западных Балкан импульс для проведения реформ в области юстиции и права, для борьбы с коррупцией и организованной преступностью?", - недоумевает Даймель.

Проевропейское большинство

Сомнения в возможности Болгарии продуктивно управлять Евросоюзом раздаются и по другому поводу. В состав болгарского правительства входит националистическая коалиция "Объединенные патриоты". Даниэль Каддик (Daniel Kaddik) из Фонда имени Фридриха Науманна считает это весьма спорной предпосылкой для председательства в ЕС. "Люди, известные своими ксенофобскими, националистическими и протекционистскими взглядами, станут председателями в различных советах. Взять хотя бы вице-премьер-министра Болгарии Валерия Симеонова - он не скрывает своей ненависти к национальным меньшинствам, публично называя цыган "дикими обезьянами", - говорит Каддик.

В то же время бывший председатель Европарламента Ханс-Герт Пёттеринг (Hans-Gert Pöttering) надеется на то, что премьер-министру Болгарии Борисову удастся дисциплинировать партнеров по коалиции и страна "сможет продолжить проевропейский курс". В своем стремлении еще более сблизиться с Евросоюзом болгарское правительство может рассчитывать на поддержку большинства населения.

По последним данным американского института общественного мнения Gallup International, обнародованным в декабре, 62 процента болгар доверяют ЕС - эта доля возросла на 12 процентов по сравнению с декабрем 2016 года. 55 процентов верят в то, что председательство Болгарии в ЕС станет успешным. Жители страны также надеются, что этот пост принесет Болгарии дополнительные пункты, необходимые для присоединения к Шенгенской зоне и зоне евро.

По мнению независимых экспертов, для присоединения Болгарии к Шенгенской зоне есть все предпосылки, тогда как для перехода на евро время еще не настало. И хотя экономические показатели в стране находятся на довольно высоком уровне, в еврозоне у Софии не так уж много сторонников.