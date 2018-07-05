Председатель Европарламента Антонио Таяни и австрийский представитель подписали решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на один миллиард евро.
Antonio Tajani
© AP / Scanpix

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в Twitter.

"Решение Европарламента и Совета относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи на сумму 1 млрд евро, подписали президент Таяни и Австрийское президентство накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!", - написал Точицкий.

Ранее Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Украинская правда
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