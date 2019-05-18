Председатель бундестага опроверг слухи о грядущей отставке Меркель

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле опроверг слухи о предстоящей досрочной отставке канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Госпожа Меркель является федеральным канцлером и останется федеральным канцлером до конца легислатурного периода", - заявил христианский демократ Шойбле в интервью телерадиокомпании rbb в субботу, 18 мая.
По его словам, дальнейшее пребывание Меркель в должности главы правительства Германии одобряют подавляющее большинство немцев. "Если вы посмотрите на результаты опросов, то увидите, что большое, растущее число немцев считает это абсолютно правильным", - отметил председатель бундестага, добавив, что смена главы правительства во время легислатурного периода - непростое дело и не соответствует духу конституции ФРГ.
Комментируя слухи, что Меркель якобы может передать свой пост канцлера председателю Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), Вольфганг Шойбле подчеркнул: "Порядок престолонаследия хорошо отрегулирован в монархии. Однако в демократии решает то или иное большинство, потому отставок в пользу кого-либо не бывает".
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