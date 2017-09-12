В настоящее время все 73 парламентария от Великобритании все еще являются полноправными членами ЕП. Свой статус депутаты Европарламента полностью утратят лишь после официального выхода Великобритании из Евросоюза.
Докладчики Данута Хубнер и Педро Силва Перейра представили план, согласно которому после выхода Британии из ЕС количество депутатов ЕП можно было бы временно сократить до 700 человек. При этом 73 оставшихся от британцев места они предложили не делить между другими странами, а оставить в так называемом резерве, чтобы у ЕС были бы более широкие возможности распределять места между депутатами тех стран, которые со временем присоединятся к ЕС.
Оставшиеся 22 места докладчики предложили разделить между 12 странами уже во время выборов в ЕП в 2019 году. Правда, Латвии в этом случае ничего дополнительно не достанется, однако на один мандат больше может стать у Эстонии.
Как отметили представители комиссии, согласно их плану, по четыре места достанутся Франции и Испании, 3 — Италии, по два — Нидерландам и Ирландии, по одному — Швеции, Австрии, Дании, Финляндии, Словакии, Хорватии и упомянутой выше Эстонии.
В Украине задержали пятерых сторонников Саакашвили за прорыв на польской границе (2)
Министерство внутренних дел Украины объявило о...
Германия заморозила большую часть поставок оружия Анкаре (2)
Федеральное правительство Германии заморозило...
Предлагается временно сократить количество депутатов Европарламента (2)
В минувший понедельник Конституционная комиссия...
Зачем ФБР допрашивает бывшего корреспондента "Спутника" в США (1)
Американская пресса активно обсуждает двухчасовой...
Блогера Лапшина освободили из азербайджанской тюрьмы
Помилованный президентом Азербайджана блогер...
TOP новостей
Дан зеленый свет – снова подорожает страхование автогражданской ответственности (20)
В это году страхование автогражданской...
Томас Венцлова: я очень рано начал не любить советскую власть (88)
"В Литве ситуация лучше, чем в Польше, Венгрии, России,...
Соседи придумали, как снизить цены на овощи и фрукты, экономисты удивлены (14)
В Латвии местные овощи, фрукты и ягоды предлагают...
Вильнюс упрекнули за то, что не позвал РФ на конгресс Всемирной конференции по конституционной юстиции (18)
Вильнюс, который стал организатором конгресса...
Женщина из Казахстана: Литва – прекрасная страна, только власти очень не любят своих граждан (130)
"Мне здесь, в Литве, все нравится: и еда, и архитектура, и...