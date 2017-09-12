В настоящее время все 73 парламентария от Великобритании все еще являются полноправными членами ЕП. Свой статус депутаты Европарламента полностью утратят лишь после официального выхода Великобритании из Евросоюза.

Докладчики Данута Хубнер и Педро Силва Перейра представили план, согласно которому после выхода Британии из ЕС количество депутатов ЕП можно было бы временно сократить до 700 человек. При этом 73 оставшихся от британцев места они предложили не делить между другими странами, а оставить в так называемом резерве, чтобы у ЕС были бы более широкие возможности распределять места между депутатами тех стран, которые со временем присоединятся к ЕС.

Оставшиеся 22 места докладчики предложили разделить между 12 странами уже во время выборов в ЕП в 2019 году. Правда, Латвии в этом случае ничего дополнительно не достанется, однако на один мандат больше может стать у Эстонии.

Как отметили представители комиссии, согласно их плану, по четыре места достанутся Франции и Испании, 3 — Италии, по два — Нидерландам и Ирландии, по одному — Швеции, Австрии, Дании, Финляндии, Словакии, Хорватии и упомянутой выше Эстонии.