После месячной паузы лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
Patriarchas Filaretas
© Reuters / Scanpix

Глава бывшего Киевского патриархата, которого РПЦ предала анафеме еще в 1990-е, именует себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

Именно в таком качестве он благословил поминать его за богослужениями недавно созданной церкви Украины, что следует из распоряжения, опубликованного в блоге протодиакона Андрея Кураева. Следом за Филаретом, согласно документу, следует поминать и формального главу этой церкви Епифания (Думенко). Предстоятель новой Православной церкви Украины Епифаний получил томос из рук Вселенского патриарха Варфоломея 6 января в Стамбуле.

Новую церковную структуру Филарет называет Украинской православной церковью, а сам документ напечатан на бланке бывшего Киевского патриархата.

15 декабря Филарет согласился по настоянию Константинополя снять с себя патриарший куколь, однако оставил за собой титул почетного духовного наставника новообразованной церкви.

На днях экзарх Константинополя архиепископ Даниил выразил недовольство тем, что Филарет так и не отошёл от руководства новой церковью и не даёт Епифанию развернуться в полную силу.

Каноническая УПЦ не признает новую церковь и не признавала Киевский патриархат Филарета, который был предан анафеме еще в 1990-е годы.

Интерфакс
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Преданный анафеме Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси (21)

После месячной паузы лидер бывшего Киевского...

Увеличение рабочего времени на час в неделю негативно влияет на здоровье (5)

"Увеличение рабочего времени всего лишь на один час в...

В Гданьске состоялись похороны убитого мэра Павла Адамовича

По всей Польше объявлен траур. Убийство мэра произошло...

Топливные воры спровоцировали два мощных взрыва на трубопроводах в Мексике

Не менее 21 человека погибли, более 70 получили ранения в...

Глава МИД ФРГ призвал Россию обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе (13)

Свобода судоходства в Керченском проливе должна быть...

TOP новостей

Эксперты: уходящий президент еще может смешать карты правящим (94)

По мере приближения президентских выборов в Литве...

Организации бывших политзаключенных требуют лишить Ивашкявичюса Национальной премии (16)

Правление Союза писателей Литвы 19 января выступило с...

Kaune prie ligoninės mirė žmogus

В центре Каунаса у больницы скончался мужчина (56)

18 января группа каунасцев столкнулась со смертью...

Снова прогнозируют осадки: ночью ситуация будет сложной (2)

В субботу вечером на дорогах Литвы есть скользкие...

Крещение Господне в 2019 году: традиции и история праздника (7)

Крещение Господне: в чем смысл этого праздника, надо ли...