Правозащитники: в Сирии в результате авиаударов ВВС России убито 78 боевиков

На северо-западе Сирии в результате российских авиаударов погибли не менее 78 бойцов-исламистов, союзных Турции, еще около ста ранены, сообщила оппозиционная организация "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" в понедельник, 26 октября. По данным организации, многие раненые находятся в критическом состоянии, поиск жертв продолжается, в небе кружат российские боевые самолеты.
Ударам ВВС России подвергся военный лагерь исламистской группировки "Файлак аш-Шам" в окрестностях населенного пункта Харим в провинции Идлиб неподалеку от границы с Турцией. В этом лагере проходят подготовку бойцы группировки. В ближайшие дни некоторые из них часть из них должна была завершить обучение.
В начале 2019 года сирийская армия при поддержке России начала масштабное наступление с целью вернуть под контроль президента Башара Асада провинцию Идлиб - последний в Сирии регион, все еще контролируемый повстанцами и джихадистами. С тех пор Идлиб, спасаясь от боев, покинули, по оценкам, 1,4 млн человек. Россию и Асада уже неоднократно обвиняли в прицельном нанесении ударов по гражданским объектам, таким как школы и больницы.
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