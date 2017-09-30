Члены правозащитной организации ”Американский союз защиты гражданских свобод” (ACLU) пообещали подать в суд на администрацию США после нового иммиграционного указа Трампа, передает Reuters.
Вашингтон решил расширить список государств, чьи граждане не имеют права въезжать на территорию Соединенных Штатов. В их число попали Чад, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Сомали и Йемен.
Причиной стала слабая система идентификация лиц в этих странах и прочие ”факторы риска”. При этом из списка был исключен Судан — его граждане теперь смогут получить американскую визу.
Документ вступает в силу с 18 октября текущего года.
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