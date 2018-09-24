За время операции возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в результате авиаударов по целям в Сирии погибли более 3300 мирных жителей. Об этом сообщили представители Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR).
2018 m. kovo 23 dieną užfiksuota Sirijos režimo pajegų ataka Baltojo fosforo užtaisais Rytų Gutoje
© AFP / Scanpix

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

В свою очередь, в коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) заявили о тысяче погибших суммарно в Сирии и Ираке. Силы коалиции делают все возможное, чтобы избегать гибели мирных жителей, подчеркнули ее представители.

Операция возглавляемой США международной коалиции против джихадистской группировки началась в августе 2014 года с ударов по объектам ИГ на территории Ирака. В сентябре того же года коалиция начала атаки на террористов в Сирии.

Deutsche Welle
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