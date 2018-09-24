Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.
В свою очередь, в коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) заявили о тысяче погибших суммарно в Сирии и Ираке. Силы коалиции делают все возможное, чтобы избегать гибели мирных жителей, подчеркнули ее представители.
Операция возглавляемой США международной коалиции против джихадистской группировки началась в августе 2014 года с ударов по объектам ИГ на территории Ирака. В сентябре того же года коалиция начала атаки на террористов в Сирии.
Правозащитники: при ударах коалиции в Сирии погибли более 3000 мирных жителей
За время операции возглавляемой США международной...
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