Правозащитники: при ударах коалиции в Сирии погибли более 3000 мирных жителей

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

В свою очередь, в коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) заявили о тысяче погибших суммарно в Сирии и Ираке. Силы коалиции делают все возможное, чтобы избегать гибели мирных жителей, подчеркнули ее представители.

Операция возглавляемой США международной коалиции против джихадистской группировки началась в августе 2014 года с ударов по объектам ИГ на территории Ирака. В сентябре того же года коалиция начала атаки на террористов в Сирии.