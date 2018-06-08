Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что российские военные нанесли авиаудар по населенному пункту Зардана в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли 44 человека.
© AP / Scanpix

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности, передает «Интерфакс».

Reuters пишет, что в результате удара погибли 11 женщин и шестеро детей. По информации правозащитников, удар был нанесен вечером 7 июня. Ранения получили 60 человек, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

В Минобороны России заявили, что все сообщения Syrian Observatory for Human Rights и «Белых касок» об ударе российским самолетом вечером 7 июня не соответствуют действительности.

В ведомстве расскзали, что в течение прошедших суток в этом районе провинции Идлиб шли бои между отрядом запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и оппозиционное группировкой «Джейш аль-Ахрар» «с применением тяжелого артиллерийского вооружения».

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал приказ о выводе российских военных из Сирии. Вскоре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что приказ президента выполнен, в частности, на места постоянного базирования были возвращены 36 самолетов и шесть бомбардировщиков Часть военных остались на российских базах в Хмеймиме и Тартусе.

7 июня в ходе «Прямой линии» Путин рассказал, что российские военные будут находиться в Сирии «до тех пор, пока это выгодно России,​ и во исполнение наших международных обязательств». Он подчеркнул, что Москва пока не планирует выводить военный контингент из Сирии.

Телеканал "Дождь"
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