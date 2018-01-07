Миллионы православных христиан во всем мире в воскресенье, 7 января, празднуют Рождество по юлианскому календарю. Накануне на праздничное богослужение в Вифлееме собрались несколько тысяч верующих.
Перед началом службы в подконтрольном палестинцам городе произошли столкновения между полицией и протестующими, которые разбили окна служебных машин из кортежа патриарха Иерусалимского Феофила III. Участники акции таким образом выразили недовольство в связи с действиями греческо-православного патриарха в Иерусалиме, которого палестинцы обвиняют в продаже земельных владений Израилю.
Патриарх Кирилл о "вызове для власти"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел праздничную ночную службу в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Позднее в рождественском интервью телеканалу "Россия-1" патриарх заявил, что считает "огромной проблемой" и "вызовом для власти" расслоение в российском обществе. При этом он призвал россиян принять участие в президентских выборах.
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Рождеством отметил "плодотворную, истинно подвижническую" деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий. После богослужения в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге Путин подарил храму двухрядную, датированную серединой XIX века икону.
"Вспомним о защитниках Украины"
Президент Украины Петр Порошенко и его семья поздравили православных христиан Рождеством, подчеркнув, что этот праздник означает "рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость". В великий праздник Рождества Христова вспомним тех, кто защищает нашу страну", - написал президент в своем микроблоге в Twitter.
У велике свято Різдва Христового згадаймо тих, хто захищає нашу країну.
Молимося за них, просячи їм у Бога здоров’я та сили. pic.twitter.com/KPcQOrC9Pk— Петро Порошенко (@poroshenko) January 7, 2018
Премьер-министр Эстонии Юри Тарас по случаю Рождества опубликовал на своей странице в Facebook видео с поздравлением на русском языке. "Пусть он (праздник. - Ред.) принесет вам и вашим близким тепло о покой," - пожелал православным согражданам Ратас.
Два календаря - два Рождества
Разница в датах празднования Рождества западными христианскими церквями и православными возникла после введения григорианского календаря в 1582 году папой римским Григорием XIII. Разница между григорианским календарем и юлианским, введенным Юлием Цезарем, составляет 13 дней.
Поводом к принятию нового календаря стало смещение дня весеннего равноденствия, по которому определялась дата Пасхи. Погрешность юлианского календаря привела к тому, что действительное время весеннего равноденствия перестало совпадать с календарным. В России григорианский календарь был введен в 1918 году, однако православная церковь продолжает использовать юлианский календарь.
Президент Франции преподнес лидеру КНР в подарок коня по кличке Везувий
Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 8...
Премьер Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками" (3)
Мусульманские беженцы, стремящиеся на Запад, на самом...
Сирийская армия прорвала блокаду военной базы близ Дамаска (6)
Сирийская армия в воскресенье, 7 января, прорвала...
Умерла французская певица, победительница "Евровидения" Франс Галль
Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70...
В Иране запретили преподавать английский язык в начальных школах (1)
Иран запретил преподавание английского языка в рамках...
TOP новостей
"Крестьяне" выбрали новую мишень: не "соски", а детское шампанское (19)
Спустя полгода после того, как правящие "крестьяне"...
Конец U2tena: после проверки Боно отказался от связей с литовским торговым центром (2)
После утечки документов из Paradise Papers было проведено...
Погода: ожидается непродолжительное похолодание (1)
На смену серым облакам в Литву пришло долгожданное...
Другая сторона праздников в Литве: дети попадают в детские дома (9)
Несмотря на то, что в праздники людей призывают стать...