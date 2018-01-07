7 января православный мир празднует Рождество. В Вифлееме накануне перед началом богослужения произошли столкновения протестующих палестницев с полицией.
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Миллионы православных христиан во всем мире в воскресенье, 7 января, празднуют Рождество по юлианскому календарю. Накануне на праздничное богослужение в Вифлееме собрались несколько тысяч верующих.

Перед началом службы в подконтрольном палестинцам городе произошли столкновения между полицией и протестующими, которые разбили окна служебных машин из кортежа патриарха Иерусалимского Феофила III. Участники акции таким образом выразили недовольство в связи с действиями греческо-православного патриарха в Иерусалиме, которого палестинцы обвиняют в продаже земельных владений Израилю.

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Патриарх Кирилл о "вызове для власти"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел праздничную ночную службу в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Позднее в рождественском интервью телеканалу "Россия-1" патриарх заявил, что считает "огромной проблемой" и "вызовом для власти" расслоение в российском обществе. При этом он призвал россиян принять участие в президентских выборах.

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Рождеством отметил "плодотворную, истинно подвижническую" деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий. После богослужения в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге Путин подарил храму двухрядную, датированную серединой XIX века икону.

"Вспомним о защитниках Украины"

Президент Украины Петр Порошенко и его семья поздравили православных христиан Рождеством, подчеркнув, что этот праздник означает "рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость". В великий праздник Рождества Христова вспомним тех, кто защищает нашу страну", - написал президент в своем микроблоге в Twitter.

Премьер-министр Эстонии Юри Тарас по случаю Рождества опубликовал на своей странице в Facebook видео с поздравлением на русском языке. "Пусть он (праздник. - Ред.) принесет вам и вашим близким тепло о покой," - пожелал православным согражданам Ратас.

Два календаря - два Рождества

Разница в датах празднования Рождества западными христианскими церквями и православными возникла после введения григорианского календаря в 1582 году папой римским Григорием XIII. Разница между григорианским календарем и юлианским, введенным Юлием Цезарем, составляет 13 дней.

Поводом к принятию нового календаря стало смещение дня весеннего равноденствия, по которому определялась дата Пасхи. Погрешность юлианского календаря привела к тому, что действительное время весеннего равноденствия перестало совпадать с календарным. В России григорианский календарь был введен в 1918 году, однако православная церковь продолжает использовать юлианский календарь.

Deutsche Welle
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