Православная церковь Кипра признала Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом в субботу, 24 октября, сообщил глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на своей странице в соцсети Facebook.
Он сообщил, что архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, возглавляя Божественную литургию при рукоположении нового епископа Арсинойского Панкратия, помянул его (Епифания). Путем литургического поминовения кипрским предстоятелем в диптихе (списке имен, поминаемых в литургии) имени митрополита Киевского Кипрская церковь фактически официально признала автокефалию ПЦУ.
Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана 15 декабря 2018 года на объединительном поместном соборе в Киеве. Тогда в ПЦУ вошли в полном составе Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии. В 2019 году ПЦУ была также признана автокефальной Православной церковью Эллады (Греции) и Александрийским патриархатом. В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не признала решение объединительного поместного собора.
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