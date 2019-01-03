Обер-бургомистр баварского городка Амберг шокирован появлением патрулей правых экстремистов. В конце декабря четверо пьяных соискателей убежища избивали прохожих на улицах.
Vokietijos policija
© Reuters/Scanpix

Правые радикалы организовали в баварском городке Амберг патрули после нападения соискателей убежища на прохожих. Об этом обер-бургомистр Амберга Михаэль Церни (Michael Cerny) сообщил изданию Mittelbayerische Zeitung в среду, 2 января.

Обер-бургомистр отметил, что "шокирован" такой реакцией на инциденты с прохожими. Подобные ненависть и угрозы насилия, по мнению Церни, неприемлемы.

29 декабря четверо пьяных юношей в возрасте от 17 до 19 лет из Афганистана, Сирии и Ирана напали и нанесли легкие телесные повреждения в общей сложности двенадцати прохожим в районе вокзала и исторического центра города Амберг. При задержании они оказали сопротивление полиции, с 30 декабря молодые люди находятся в СИЗО. Мотивы преступления пока неизвестны.

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Правительство осудило нападения

2 января министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал к ужесточению миграционного законодательства. Люди, которые ходатайствуют об убежище, но при этом совершают преступления, должны покидать страну, заявил министр.

Официальный Берлин также осудил нападения на прохожих. В Германии нет места экстремизму и нетерпимости, "независимо от того, какая сторона их проявляет", подчеркнула заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Мартина Фитц (Martina Fietz).

Deutsche Welle
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