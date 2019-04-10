Мелони сделала видеобращение. На нем она представила потомка Муссолини на фоне римского Дворца итальянской цивилизации, который относится к фашистской неоклассической архитектуре. Она отметила, что "его резюме [Гая Юлия Цезаря] говорит само за себя: профессионал, военный, патриот".
Юлию Цезарю 50 лет. Он родился в Аргентине и прожил восемь лет в Венесуэле. Также он экс-офицер итальянских ВМС. После военной службы он начал работать в одной из компаний промышленной корпорации Finmeccanica, которая является лидером итальянской оборонной отрасли на Ближнем Востоке.
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