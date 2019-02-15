Правительство Великобритании готово к нерегулируемому Brexit

"По сути, это то, что произойдет, если мы не проголосуем за сделку. Правовая позиция заключается в том, что мы уходим без сделки", — цитирует ее слова агентство Reuters.
Накануне, фактически за полтора месяца до запланированного выхода Великобритании из состава ЕС, Мэй потерпела в парламенте очередное поражение. Палата общин 14 февраля большинством голосов отвергла предложенный правительством законопроект, который должен был утвердить мандат Мэй на дальнейшие переговоры с ЕС об условиях "Брекзит", а также исключить возможность нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС.
Таким образом, Палата общин проголосовала против собственного решения принятого две недели назад, напоминает агентство dpa. Часть парламентариев выступает за то, чтобы принудить Мэй сдвинуть сроки "Брекзита", если до середины марта правительству не удастся провести через парламент соглашение с ЕС.
Очередное голосование в парламенте намечено на 27 февраля. Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта.
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