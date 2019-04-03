"Мы сделали анализ обстоятельств этого перелета. Бойко воспользовался лазейкою в нашем законодательстве. Получил соответствующее добро ФСБ России и прямым перелетом "Киев-Москва" попал на переговоры с премьером государства агрессора", - сказал Аваков.

"Поэтому подан на рассмотрение проект постановления "О внесении изменений в положение об использовании воздушного пространства Украины", поданный на рассмотрение проект постановления разработан МВД с целью защиты государственной безопасности и отвода возможных угроз национальной безопасности путем предотвращения нерегулярного авиасообщения между Украиной и государством агрессором", - добавил министр.

По словам Авакова, во исполнение требований закона о санкциях, решением СНБО, к ряду авиакомпаний РФ были применены ограничительные меры в виде ограничения частичного или полного транзита ресурсов, полетов или перевозок на территорию Украины.

В то же время, по словам министра, указанные запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

Такие рейсы, по словам Авакова, осуществляются самолетами незарегистрированными в России, что создает угрозу нацбезопасности Украины.

"Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелетов между Украиной и государством агрессором, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действия миссий международных организаций, ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Красного креста", - добавил Аваков.

Уряд з ініціативи @MVS_UA закрив нормативну шпарину, яку використали для принизливого візиту на поклон до Кремля їхні посіпаки Бойко-Медведчук. Відтепер з України у країну-агресор заборонено будь-яке, авіасполучення 🛫🛬 окрім міжнародних місій ООН🇺🇳, ОБСЄ, Червоного хреста #МВС pic.twitter.com/nuFongG2zn — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 3, 2019



Премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что позволил бы таким политикам прямые рейсы в один конец на кукурузниках Ан-2.

"Все должны понимать единственное, что никто не имеет права унижать государство. Даже политики с какой-то другой идеологией", - сказал Гройсман.

В сентябре-октябре 2015 года Россия запретила украинским компаниям летать в РФ. Украина также полностью прекратила авиасообщение с Россией.

22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.

2 апреля стало известно, что из-за полета Бойко-Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездки Бойко и Медведчука в Москву.

Луценко подчеркнул, что в связи с этим вопрос есть не только к аерослужбу, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Генпрокуратура поручила ГБР разобраться с ситуацией.

В то же время, в Госпогранслужбе заявили, что предоставление разрешения на вылет воздушных судов – не компетенция ведомства, оно только проверяет документы и наличие ограничения для гражданина.

Несмотря на запрет на прямое авиасообщение между Украиной и Россией кум Путина Виктор Медведчук периодически летает из Киева в Москву.

У него якобы есть разрешение на полеты для проведения официальных переговоров по освобождению украинских заложников.

В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.

Против Медведчука также расследуется дело о государственной измене и сепаратизме за слова о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.

Юрий Бойко - народный депутат от "Оппозиционного блока", защищенный депутатской неприкосновенностью. Вместе с Рабиновичем он основал объединение "Оппозиционная платформа – За жизнь".