Для утверждения Саакашвили на посту зампреда кабинет требуется 226 голосов депутатов Рады. У пропрезидентской партии "Слуга народа" сейчас 248 голосов, что могло бы позволить утвердить назначение без учета мнения других фракций. Однако переговоры с депутатами партии провалились, хотя инициатива исходила непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского: поддержать Саакашвили согласились не более 170 депутатов.

По данным издания, команда Зеленского теперь рассматривает возможность предложить Саакашвили вместо поста в правительстве другую должность. "В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата "Слуги народа" с максимальной поддержкой власти, и политической, и финансовой", — пишет "Цензор".

По мнению главного редактора информагентства Юрия Бутусова, "фарсовая история" с попыткой назначения Саакашвили в правительство Украины еще раз показывает, что у президента Владимира Зеленского "остается в политике инстаграмное мышление". "Инициативы вбрасываются ради достижения внешнего эффекта и резонанса. Зеленский не озвучил, какие именно реформы он хотел бы реализовать руками Саакашвили, каких результатов он хочет добиться в управлении страной. Это говорит о том, что назначение Саакашвили президент рассматривал не как путь реформ, а как сугубо медийную игру", — считает Юрий Бутусов.

22 апреля Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам. Экс-президент Грузии рассказал, что провел "очень содержательную и полезную" беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и намерен представить свои предложения в Верховную раду как часть общей правительственной программы. Говоря о своих возможных обязанностях, Саакашвили сообщил, что Зеленский, в частности, поручит ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ), передает РБК.

Информация о возможном назначении Саакашвили вызвала резкую негативную реакцию в Грузии, где в отношении экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. Премьер-министр страны Георгий Гахария сказал, что для стратегического партнера в лице Украины категорически недопустимо назначать человека, который был осужден и разыскивается за серьезные преступления в Грузии. Он пригрозил, что в случае такого назначения Тбилиси отзовет посла из Киева как минимум для консультаций.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Вскоре после поражения на выборах в 2013 году он покинул страну, где в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в растрате. С 2014 года Саакашвили продолжал политическую деятельность на Украине. В феврале 2015 года он был назначен советником президента Петра Порошенко, а в мае возглавил Одесскую областную администрацию. Этот пост он покинул в ноябре 2016 года на фоне политического конфликта с Петром Порошенко и ушел в оппозицию. В июле 2017 года Порошенко отменил указ о вручении экс-президенту Грузии украинского гражданства, Спустя год Саакашвили выслали из страны. На Украину он вернулся весной 2019 года, после ухода Порошенко в отставку.