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Правительство Украины инициирует досрочное освобождение из украинских тюрем почти двух тысяч заключенных. Соответствующий проект закона правительство подало в Верховную Раду.
Правительство Украины хочет объявить амнистию и выпустить из тюрем почти 2 тысячи заключенных
© DELFI / Orestas Gurevičius

Такая информация появилась в телеграм-канале депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко в пятницу, 24 апреля.

"Впервые с 2016 года Кабмин подаёт в Верховную Раду проект Закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключённых из 32942, находящихся в тюрьмах", - говорится в сообщении.

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