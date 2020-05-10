Правительство Украины хочет объявить амнистию и выпустить из тюрем почти 2 тысячи заключенных

Такая информация появилась в телеграм-канале депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко в пятницу, 24 апреля.

"Впервые с 2016 года Кабмин подаёт в Верховную Раду проект Закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключённых из 32942, находящихся в тюрьмах", - говорится в сообщении.