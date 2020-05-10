Правительство Украины хочет объявить амнистию и выпустить из тюрем почти 2 тысячи заключенных

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Правительство Украины инициирует досрочное освобождение из украинских тюрем почти двух тысяч заключенных. Соответствующий проект закона правительство подало в Верховную Раду.
Такая информация появилась в телеграм-канале депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко в пятницу, 24 апреля.
"Впервые с 2016 года Кабмин подаёт в Верховную Раду проект Закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключённых из 32942, находящихся в тюрьмах", - говорится в сообщении.
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