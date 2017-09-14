Министерство заявило, что обеспокоено связью между должностными лицами компании и российскими спецслужбами.

Этот шаг сделан еще до голосования в Сенате на этой неделе по запрету использования продуктов российской компании правительством США.

Сама "Лаборатория Касперского" неоднократно отрицала, что имеет связи с Кремлем.

Но обвинения привели к тому, что ряд торговых сетей в США сняли продукцию кампании с продаж.

У "Лаборатории Касперского" более 400 миллионов клиентов по всему миру, но ей никогда не удавалось стать крупным поставщиком правительства США.

Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дюк дала правительственным учреждениям 90 дней для того, чтобы приступить к удалению и замене программного обеспечения.

"Департамент обеспокоен связями между некоторыми сотрудниками "Касперского" и российской разведкой, а также другими правительственными учреждениями, — сказала она в заявлении. — Риск того, что российское правительство, действуя самостоятельно или в сотрудничестве с "Касперским", может использовать доступ через продукты "Касперского" для того, чтобы поставить под угрозу федеральные информационные системы, напрямую затронув национальную безопасность США".

"Лаборатория Касперского" заявила, что разочарована этим решением, но попытается доказать голословность обвинений.

"Ложные утверждения"

"Никакое лицо или организация не представили публично никаких достоверных доказательств, поскольку обвинения основаны на ложных утверждениях и ошибочных умозаключениях", — говорится в заявлении компании.

Но еще два месяца назад новостной сайт Блумберг сообщил, что видел электронную переписку между Евгением Касперским и старшим персоналом компании, где излагался секретный проект в области кибербезопасности, созданный, по всей видимости, по запросу российской ФСБ.

Блумберг предположил, что разработанные инструменты не только защищают от кибератак, но и собирает информацию о запустивших их хакерах, чтобы передавать ее российским спецслужбам.

Также в июле администрация общего обслуживания правительства США удалила "Лабораторию Касперского" из списка одобренных поставщиков.

Компания высказала предположение, что и Россия, и США пытались использовать ее как пешку в геополитической игре.