В США в ночь на субботу 20 января истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств. В итоге они были вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год еще не принят, передает ТАСС.

Накануне вечером проект новой резолюции не смог преодолеть процедурное голосование и набрать необходимые 60 голосов, чтобы дебаты по этому вопросу прекратились. Это произошло из-за того, что республиканцы и демократы не договорились по ряду условий. Последние, в частности, требовали включить в документ меры по защите от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США в несовершеннолетнем возрасте.

"Сегодня вечером сенаторы-демократы поставили политику превыше нашей национальной безопасности, семей военных, незащищенных детей и возможности нашей страны служить всем американцам. Это поведение обструкционистов-неудачников, а не законодателей", — заявила в этой связи пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл также возложил на демократов вину за закрытие федеральных ведомств, сообщает РИА "Новости".

"То, что мы сейчас увидели, — это циничное решение демократов в сенате забыть о миллионах американцев в угоду безответственных политических выгод. Закрытие ведомств можно было предотвратить на 100%, сейчас это неминуемо, и все из-за того, что демократы высказались против законопроекта о финансировании, в котором нет ничего, что бы было для них неприемлемо", — сказал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства страны, сообщаетл RT.

"Президент отметил, что он продолжит убеждать конгресс принять оборонный бюджет, который позволит восстановить Вооруженные силы США, их готовность, увеличив численность наших вооруженных сил и модернизировав наши возможности", — говорилось в сообщении Белого дома.

При этом американский лидер подчеркнул роль конгресса в вопросе потенциального прекращения работы правительства, так как именно от него зависит то, будет утвержден бюджет или нет.

Более того — в ожидании остановки работы федерального правительства Трамп отменил поездку на принадлежащий ему курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде, где он намеревался отметить год своего президентства. Там планировалось провести закрытую вечеринку для гостей, на которой должны были развлекаться сам глава Белого дома и его супруга.

Впрочем, по словам ведущего научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, данная ситуация не приведет к действительной остановке работы правительства и является лишь взаимной "игрой на нервах".

"Это вопрос чисто политической игры на нервах. Эта ситуация специально взвинчивается, потому что Трамп в который раз пытается взять верх в решении бюджетных проблем.

Для него сейчас это очень важно, потому что Америка вступила в 2018 год, не имея утвержденного бюджета, поэтому федеральное правительство финансируется по временным схемам. Они, по существу, продолжают финансирование, которое было заложено в 2017 году. Система идет на автопилоте. Если это продолжать, то смены приоритетов, которую бы хотела видеть эта администрация: увеличения военных расходов и сокращения социальных — не произойдет", — уверен аналитик.

Специалист также указал, что, если каждая из сторон посчитает, что американцы обвинят их в прекращении работы федеральных служб, соглашение будет достигнуто очень быстро.

"На сегодняшний день это психологическая ситуация: у кого первого дрогнут нервы. Она не является патовой, и возникала она уже неоднократно в американской политике. Выход всегда есть: закон о краткосрочном финансировании. Если надо будет действительно объявлять о закрытии правительства и стороны решат, что сейчас это политически невыгодно, решение будет принято очень быстро. Основная проблема для Трампа — кого американское общественное мнение сделает виноватым в закрытии правительства", — резюмировал политолог.