Правительство Польши отложит введение запрета на аборты на фоне массовых акций протеста

"Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации", - заявил представитель премьер-министра Польши Михал Дворчик. Новый закон должен был вступить в силу 2 ноября.

22 октября Конституционный суд Польши решил запретить аборты по медицинским показаниям. В документе предложено считать незаконным прекращение беременности даже тогда, когда у ребенка диагностировали тяжелые врожденные дефекты. Если ранее беременность можно было прерывать в случае изнасилования, инцеста, опасности для жизни будущей матери и если у зародыша имелись пороки развития, то теперь речь фактически идет о полном запрете абортов: 98 процентов легальных абортов в Польше проводятся из-за пороков развития плода.

30 октября на улицы Варшавы вышли примерно 150 тысяч человек, недовольных новыми законами: помимо женщин, в рядах манифестантов было много мужчин. Участники протестных акций перекрывали дороги, правоохранительные органы применяли в отношении митингующих слезоточивый газ.

Между тем решение суда приветствовал президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи польской Католической церкви, тогда как ряд членов правящей консервативной партии "Право и справедливость" раскритиковали решение Конституционного суда. А члены парламента от оппозиции принимают участие в акциях протеста. Манифестантов также фактически поддержал президент (мэр) Варшавы, доктор гуманитарных наук Рафал Тшасковский.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал к переговорам с протестующими и депутатами от оппозиции, в то время как Анджей Дуда предложил разрешить аборты при тяжелых врожденных дефектах, но не при таких состояниях, как синдром Дауна. "Предложение Дуды, вероятно, будет подвергнуто критике с обеих сторон - как слишком слабое для крайне правых правящей коалиции и как недостаточное для руководителей уличных протестов", - отмечает The Guardian.