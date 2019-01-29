Правительство Палестинской автономии ушло в отставку

Палестинское правительство подало главе национальной автономии Махмуду Аббасу заявление об отставке. Об этом сообщило во вторник, 29 января, палестинское агентство Wafa.
Аббас прилагает усилия для формирования нового коалиционного правительства, отмечает агентство AFP. До его появления кабинет министров во главе с Рами Хамдаллой продолжит выполнять свои обязанности.
По мнению наблюдателей, Махмуд Аббас стремится изолировать своих противников из радикального исламистского движения ХАМАС, которое с 2007 года находится у власти в секторе Газа. Сторонники Аббаса сохранили власть на Западном берегу реки Иордан.
В декабре 2018 года глава автономии объявил о роспуске Палестинского законодательного совета и намерении в течение полугода провести новые парламентские выборы. Аббас сослался на вердикт конституционного суда, но не уточнил, когда он был вынесен.
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